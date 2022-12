Lutto nel mondo della F1: morto il francese Tambay, vinse due Gp con la Ferrari

Lutto nella F1: a 73 anni è venuto a mancare Patrick Tambay, ex pilota francese che soffriva da molti anni del morbo di Parkinson. Nella massima serie, il francese ha corso per nove stagioni. 114 Gran Premi, con squadre prestigiose come McLaren (1978, 1979), Ferrari (1982, 1983) o Renault (1984, 1985), conquistando con il team italiani due vittorie (GP di Germania 1982 e GP di San Marino 1983) e ottenendo nel complesso 11 podi oltre a cinque pole.