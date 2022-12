Il Secret Santa della F1, tutti i regali: Leclerc e il videogioco a Verstappen, Norris commuove Tsunoda

La Formula 1 ha rivelato tutti i regali del Secret Santa tra i piloti che hanno aderito. Si tratta di un giochino che crea un meccanismo di scambio di doni con destinatari e mittenti estratti a sorte tra i partecipanti. I piloti hanno deciso di fare regali ironici o comunque con un doppio significato per chi manda o riceve. In particolare, vince il premio di miglior regalo quello di Charles Leclerc, che ironia della sorte ha dovuto farlo a Max Verstappen. L’olandese ha ricevuto un videogame del gioco ufficiale della F1 con in copertina proprio il monegasco con la sua faccia editata in modo tale da comparire per tre volte. Geniale.

Comico anche il regalo di Magnussen ad Alonso, uno specchietto retrovisore, mentre Ocon per celebrarne la prima vittoria in carriera in Brasile, ha regalato a George Russell un tamburo verdeoro. Sebastian Vettel, prima di lasciare il Circus, ha fatto un bel gesto regalando a un altro fuoriuscito come Nicholas Latifi il certificato con cui adotterà 61 fuchi. Simpatico il dono di Alexander Albon a Kevin Magnussen, una bandiera nera con il cerchio arancione al centro, quella che durante una gara di F1 viene sventolata a un pilota che ha la macchina danneggiata e che viene costretto a rientrare ai box per la sicurezza propria e degli altri piloti. Strepitoso il regalo di Latifi a Ricciardo, una maglietta di Harry Stiles, il noto cantante che a settembre indossò proprio una t-shirt dedicata a Ricciardo. Mick Schumacher ha ricevuto un leone di pezza da Verstappen, Infine, quasi commovente il regalo di Norris a Tsunoda: una foto del giapponese con Pierre Gasly, che il prossimo anno non correrà più in AlphaTauri.