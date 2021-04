Formula 1, si correrà a Suzuka almeno fino al 2024: c’è l’accordo per il GP del Giappone

by Alessandro Amoruso

Suzuka Circuit - Foto Morio - CC-BY-SA-3.0

La Formula 1 comunica in una nota che il GP del Giappone sul circuito di Suzuka si correrà per “almeno altri tre anni”. Un sodalizio fino al 2024, dunque, tra il circus e il promotore della gara Mobilityland. “Sono davvero felice che la F1 continui a correre in questo circuito per altri tre anni – ha dichiarato il Ceo della Formula 1 Stefano Domenicali -. Il Giappone occupa un posto speciale nei cuori e nelle menti dei tifosi di F1 di tutto il mondo e Suzuka ha ospitato molti dei momenti più leggendari di questo sport, con 11 titoli mondiali piloti decisi lì”.