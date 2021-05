Formula 1, Norris avanti con la McLaren: firmato il rinnovo di contratto

by Antonio Sepe

Lando Norris sarà alla guida della McLaren anche nell’imminente futuro. Il giovane pilota britannico, che ha ben figurato in quest’inizio di stagione, ha infatti firmato il rinnovo del contratto. Norris sarà dunque legato alla casa automobilistica britannica almeno fino alla fine del 2022, con opzione di prolungamento per le stagioni successive. “Sono felice che Lando abbiamo esteso il suo contratto. E’ stato fondamentale per il nostro team e siamo orgogliosi della sua crescita nel corso degli anni. E’ uno dei talenti più puri che ci siano in Formula 1 e non vediamo l’ora di vederlo gareggiare ancora” ha dichiarato il CEO Zak Brown. Non sono tardate ad arrivare le parole di Norris, che ha affermato: “Mi sento ormai parte della famiglia e non potrei immaginare la prossima fase della mia carriera lontano da qui. Il mio obiettivo è vincere gare e laurearmi campione del mondo, ma ovviamente desidero farlo con questo team“.