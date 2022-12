Ferrari, senti Steiner: “Giovedì ho incontrato Binotto e mi ha detto che il motore 2023 sarà una bomba”

“Giovedì ho incontrato Mattia Binotto e mi ha detto che il motore Ferrari del prossimo anno è una bomba”. A rivelarlo è il team principal della Haas, Gunther Steiner, a Faenza, nel corso di un evento della 29esima edizione del Trofeo Lorenzo Bandini. “Spero che sia un campionato molto combattuto – ha proseguito Steiner – perché è quello che voglio vedere gli appassionati. In Emilia Romagna c’è tanto tifo per la Ferrari, e se sarà competitiva sarà positivo anche per noi, perché vuol dire che avremo un motore veloce”.

Sulla sua Haas dichiara: “La stagione che abbiamo appena concluso è andata bene, ma poteva andare meglio. Lo possiamo considerare un anno di crescita. Quest’anno Kevin ci ha regalato una pole position. Nel 2023 vogliamo crescere ancora di più, fare un altro salto di qualità in classifica, lottare sempre per i punti e un bel giorno salire sul podio. Servono obiettivi grandi per raggiungerli e crescere”.