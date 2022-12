Ferrari, Sainz: “Voglio iniziare l’anno ancora più forte. Non sono soddisfatto del 2022”

Carlos Sainz, pilota della Ferrari si è raccontato al Motorsport Total con una lunga intervista. “Voglio iniziare il 2023 ancora più forte, meglio di come ho concluso il 2022. Voglio essere un pilota migliore, ora ha molta più conoscenza di questa generazione di vetture a effetto-suolo. Il che vuol dire essere diventato più forte per l’anno prossimo”. Lo spagnolo ha poi concluso: “Non voglio mentire a nessuno, per me la prima parte è stata molto più dura di quanto mi aspettassi. Per questo non sono soddisfatto del 2022”.

E poi sul confronto con Charles Leclerc: “Con ogni auto Leclerc mi è sempre stato davanti come velocità. Questa è stata la prima volta nella mia carriera in cui ero due o tre decimi più lento, ho dovuto per davvero abbassare la testa e provare a scoprire dove potessi trovare quel margine. Con questa base e con il ritmo che ho, potrò guidare meglio da inizio 2023”.