Ferrari, Leclerc saluta Binotto: “Grazie di tutto, stima e rispetto nei tuoi confronti mai mancati”

Charles Leclerc saluta Mattia Binotto. In mattinata è stato ufficializzato l’addio del team principal alla Ferrari in seguito alle sue dimissioni dall’incarico, ed ecco che il pilota monegasco scrive un post sul proprio account Instagram con una foto e un breve messaggio di addio: “Grazie di tutto, Mattia. Abbiamo trascorso insieme quattro anni molto intensi, di grandi soddisfazioni e anche, inevitabilmente, di momenti che ci hanno messo alla prova. La mia stima e il mio rispetto nei tuoi confronti non sono mai venuti meno, e abbiamo sempre lavorato con tutta le dedizione per raggiungere gli stessi obiettivi. In bocca al lupo per tutto”.

