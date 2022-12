Charles Leclerc è intervenuto a Sky Sport 24, parlando degli obiettivi della Ferrari per il Mondiale 2023 e tracciando un piccolo bilancio della stagione appena trascorsa. “Sicuramente dobbiamo fare meno errori, non ne abbiamo fatti tanti ma quando vuoi vincere il Mondiale ogni punto è importante – spiega il monegasco – Sono molto contento del livello che abbiamo tenuto per tutto l’anno, è stato un livello alto. Spingeremo tutti nella stessa direzione per essere al cento per cento delle nostre possibilità nel 2023.”

La grande novità in casa Ferrari sarà rappresentata da un nuovo team principal, dopo l’addio di Mattia Binotto: “Ringrazio Mattia per tutto quello che ha fatto, ho fiducia nel fatto che saranno fatte delle scelte giuste – prosegue Leclerc – Vasseur? Abbiamo lavorato insieme prima che io arrivassi in Formula 1, è sicuramente un ottimo team principal ma non sono io che decido. Per lavorare con me serve onestà, soprattutto quando si parla faccia a faccia.” Il pilota della Rossa, secondo nel Mondiale 2022, non si nasconde: “L’obiettivo del 2023 deve essere quello di diventare campione del mondo, siamo in una fase di transizione ma è l’unico pensiero che mi rende sereno.”