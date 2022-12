Ferrari, Benedetto Vigna: “Abbiamo bisogno della leadership di Vasseur”

di Mattia Zucchiatti 6

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Fred Vasseur in Ferrari come nostro Team Principal”. Queste le dichiarazioni dell’ad della Ferrari, Benedetto Vigna a proposito della nomina dell’ingegnere francese. E aggiunge: “Nel corso della sua carriera ha combinato con successo i suoi punti di forza tecnici come ingegnere qualificato con una costante capacità di tirare fuori il meglio dai suoi piloti e dai suoi team. Questo approccio e la sua leadership sono ciò di cui abbiamo bisogno per spingere la Ferrari in avanti con rinnovata energia”.