F1 test Bahrain 2023, seconda giornata: risultati, classifica e tempi, Sainz al comando

Proseguono i test di F1 in Bahrain con il day 2, ecco i risultati con la classifica e i tempi di oggi. Nella seconda giornata di prove sul circuito del Sakhir, dove fra pochi giorni scatterà il Mondiale con la prima gara al mattino in pista per la Ferrari c’è Carlos Sainz ed è proprio lo spagnolo a firmare il miglior tempo alla chiusura della sessione delle 12.15, in attesa del pomeriggio in cui arriveranno Max Verstappen e Charles Leclerc tra gli altri. Sainz chiude con un crono di 132.486 e si tiene dietro il sorprendente Logan Sargeant su Williams e il solito Fernando Alonso, che dimostra ancora la presunta bontà del lavoro di Aston Martin. Solido ma non veloce Sergio Perez con la Red Bull, solo settimo tempo ma tantissimi giri per lui, ben 76. Pomeriggio tutti in pista alle 13.15, fino alle 17.30 tanti giri a disposizione dei piloti per testare le vetture e le loro performance.

