La F1 ha annunciato il rinnovo dell’accordo per il GP di Olanda, che si disputerà fino al 2025. Il Gran Premio, che si corre sull’affascinante circuito di Zandvoort, è tornato in calendario nel 2021, dopo 26 anni di assenza. Notizia che fa sicuramente felici gli olandesi, che nelle due edizioni disputate di recente hanno colorato di arancione gli spalti per supportare l’idolo di casa Max Verstappen, vincitore poche settimane fa del suo secondo titolo iridato consecutivo, e che si è imposto sul tracciato Oranje sia nel 2021 che nel 2022.