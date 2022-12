F1, Ricciardo e il suo “viaggio dei sogni”: coast to coast degli Stati Uniti

Poco dopo l’addio alla F1 e alla McLaren, il pilota australiano Daniel Ricciardo ha concesso una lunga intervista a Tom Clarkson, giornalista della Formula 1, per il suo podcast Beyond the Grid. Qui “Danny Ric” ha affermato che, prossimamente, gli piacerebbe attraversare gli Stati Uniti da New York a Los Angeles (quasi 4500 chilometri) in sella a una “motina” da 110 cc di cilindrata. Un’avventura lunga, faticosa, e certamente affascinante.