F1, la nota della Fia: “Presto chiarimenti con parti interessate su fatti GP Abu Dhabi”

by Sofia Cioli

Max Verstappen - Foto Twitter Red Bull

“Il Gran Premio FIA Formula 1 Abu Dhabi 2021 ha suscitato un gran numero di reazioni da parte della comunità della F1 e dello sport automobilistico in generale, nonché del pubblico”. A pochi giorni dall’ultimo GP della stagione che ha visto Max Verstappen avere la meglio su Lewis Hamilton per la conquista del titolo mondiale nell’ultimissimo giro, la Fia è intervenuta pubblicando una nota al termine del Consiglio Mondiale di oggi.

“Il mondo ha guardato ogni gara con grande trepidazione, sapendo che alla fine poteva esserci un solo vincitore. A questo proposito, molti hanno elogiato Max Verstappen per la sua vittoria e Lewis Hamilton per la sua notevole prestazione e sportività dopo l’evento di chiusura della stagione. La responsabilità principale della FIA in ogni evento è garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte e l’integrità dello sport” scrive. E sul Gran Premio: “Le circostanze relative all’uso della Safety Car a seguito dell’incidente del pilota Nicholas Latifi, e le relative comunicazioni tra il team FIA Race Direction e i team di Formula 1, hanno generato in particolare notevoli malintesi e reazioni da parte di team, piloti e fan di Formula 1, un argomento che sta attualmente offuscando l’immagine del Campionato e la doverosa celebrazione del primo Mondiale Piloti conquistato da Max Verstappen e dell’ottavo Mondiale Costruttori consecutivo conquistato dalla Mercedes”, si legge ancora nella nota odierna.

“A seguito della presentazione di un report relativo alla sequenza degli eventi avvenuti a seguito dell’incidente al giro 53 del Gran Premio e in una costante spinta al miglioramento, il Presidente della FIA ha proposto al World Motor Sport Council che avrà luogo un esercizio di analisi e chiarimento dettagliato per il futuro con tutte le parti interessate – si legge ancora nel comunicato – Questo argomento sarà discusso e affrontato con tutte le squadre e i piloti per trarre eventuali lezioni da questa situazione e chiarezza da fornire ai partecipanti, ai media e ai fan sulle normative vigenti per preservare la natura competitiva del nostro sport garantendo al contempo la sicurezza dei gli autisti e gli ufficiali. Non è solo la Formula 1 che può beneficiare di questa analisi, ma anche più in generale tutti gli altri campionati del circuito FIA”.