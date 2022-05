F1, Hamilton rivela: “Lo sport unisce le persone e mi ha salvato la vita”

by Daniele Forsinetti

Lewis Hamilton - Foto profilo ufficiale Facebook 2

Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, ha collaborato con la star della Nfl Tom Brady in un evento di raccolta fondi per i bambini svantaggiati della città al Miami Beach Golf Club. Il pilota inglese ha anche avuto modo di raccontare alcuni aneddoti sulla sua vita: “La gioventù è tutto e qualcosa che mi appassiona è avvicinare i bambini alle materie Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Lo sport unisce le persone e mi ha salvato la vita. Sono contento che stiamo facendo qualcosa di buono. Sono così felice di essere a Miami. Questa è la prima volta che questo sport viene qui e l’attesa per questo evento è appena salita alle stelle. Sono tutti così eccitati, ma ci sarà un po’ di nervosismo perché ci sarà così tanta gente qui ed è un circuito nuovo”.