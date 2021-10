F1, Gran Premio del Made in Italy a Imola fino al 2025

by Deborah Sartori

Circuito Enzo e Dino Ferrari Imola

Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna torna ad Imola nel 2022 e fino al 2025. Arrivato da Mario Draghi, presidente del Consiglio, il mandato ad Aci a sottoscrivere il contratto con Formula One, garantendo l’investimento economico necessario. Lo ha annunciato la Regione Emilia-Romagna. L’impegno annuale sarà di 20 milioni di euro: 12 dall’esecutivo nazionale (7 dal ministero degli Affari esteri e dall’Ice, l’Istituto per il commercio estero, e 5 dal ministero dell’Economia e delle Finanze). A questi si aggiungono i 5 dalla Regione Emilia-Romagna, 2 milioni dal Con.Ami di Imola e 1 milione dall’Aci. La Formula 1 dunque torna sul circuito di Imola per i prossimi quattro anni.