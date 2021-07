F1 GP Austria 2021, prove libere 3: risultati e classifica, Verstappen sempre davanti a tutti

by Matteo Di Gangi

Max Verstappen, GP Emilia-Romagna - Foto Denise Marcorella

Max Verstappen è il più veloce nella terza e ultima sessione di libere del Gran Premio dell’Austria. Il pilota della Red Bull firma il miglior giro della mattinata in 1’04”591 e torna davanti alle due Mercedes. Cinque decimi di vantaggio su Valtteri Bottas, quasi sette su Lewis Hamilton e un altro importante segnale per le qualifiche (che inizieranno alle 15). A soli tre millesimi dal campione del mondo c’è l’AlphaTauri di Pierre Gasly, poi un super Antonio Giovinazzi, quinto in Alfa Romeo. La prima Ferrari è quella di Carlos Sainz in sesta piazza, mentre Charles Leclerc è nono. Nel mezzo l’Alpine dell’ex iridato Fernando Alonso e l’altra Red Bull di Sergio Perez. Completa la top-10 l’Aston Martin di Sebastian Vettel.

LA CLASSIFICA DEI TEMPI DELLA TERZA SESSIONE DI PROVE LIBERE

1 Max Verstappen (Red Bull) 1:04.591

2 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:05.129

3 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:05.277

4 Pierre Gasly (Alpha Tauri) 1:05.280

5 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1:05.345

6 Carlos Sainz (Ferrari) 1:05.347

7 Sergio Perez (Red Bull) 1:05.396

8 Fernando Alonso (McLaren) 1:05.434

9 Charles Leclerc (Ferrari) 1:05.484

10 Sebastian Vettel (Aston Martin) 1:05.542

11 Lance Stroll (Aston Martin) 1:05.546

12 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 1:05.561

13 Esteban Ocon (Alpine) 1:05.674

14 George Russell (Williams) 1:05.694

15 Lando Norris (McLaren) 1:05.700

16 Daniel Ricciardo (McLaren) 1:05.725

17 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 1:05.747

18 Mick Schumacher (Haas) 1:06.078

19 Nicholas Latifi (Williams) 1:06.105

20 Nikita Mazepin (Haas) 1:06.289