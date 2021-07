F1 GP Austria 2021, Hamilton: “Divario con la Red Bull troppo grande”

by Giorgio Billone

Lewis Hamilton - Foto Instagram

“Non è la gara peggiore che ricordi, ultimamente tutte si somigliano. Non possiamo farci molto”. Così Lewis Hamilton, campione del mondo in carica con la Mercedes, commenta il 4° posto ottenuto nel GP d’Austria ai microfoni di Sky Sport. Poi sul gap con la Red Bull: “A Silverstone guadagneremo un po’ a livello di prestazione, ma non abbastanza da colmare il divario. Loro sono ampiamente davanti a noi e questo non cambierà”, conclude il britannico.