F1 GP Arabia Saudita 2021, perdita di carburante sulla Mercedes di Bottas: cambio di power unit per il finlandese

La Mercedes, a pochi minuti dall’inizio delle qualifiche del Gran Premio di Arabia Saudita 2021 di Formula 1, è costretta a fare i conti con una perdita di carburante sulla monoposto di Valtteri Bottas. Al termine della terza sessione di prove libere, infatti, i meccanici hanno riscontrato il problema sulla vettura del finlandese e, pertanto, sono costretti a sostituire la power unit, come annunciato dallo stesso team. Si prospetta, dunque, una penalità per Bottas, che potrebbe pesare nell’economia della lotta per il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

UPDATE: We had a fuel leak on Valtteri's Power Unit at the end of FP3.

Without sufficient time to diagnose and resolve the leak, we are swapping the PU for another unit from the pool. 🛠️ pic.twitter.com/DET92DoPWT

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 4, 2021