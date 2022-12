F1, ecco le sei gare sprint nel 2023: conferme per Brasile e Austria, novità Belgio e niente Italia

Sono state stabilite le sedi delle sei gare sprint di F1 per il Mondiale 2023. Sono dunque ufficiali le scelte per la prossima stagione e i circuiti in cui il format verrà rivoluzionato con qualifiche al venerdì e una gara della durata di mezzora al sabato saranno quelli di Azerbaigian (Baku), Austria (Red Bull Ring), Belgio (Spa-Francorchamps), Qatar (Lusail), Stati Uniti (Austin) e San Paolo (Interlagos).

Qui, dunque, le qualifiche decreteranno la griglia della mini gara sulla distanza dei 100 km, che a sua volta stabilirà l’ordine del via della gara canonica della domenica. Si raddoppia, visto le sole tre sprint race del 2021 e 2022. Confermate le sedi brasiliane e austriache rispetto alla precedente stagione, escluse Silverstone, Monza (2021) e Imola (2022) che già in passato avevano ospitato la sprint e che tornano invece al classico format.