F1, da Trenord potenziamento linea e offerte in vista del GP d’Italia

by Andrea Bellini

Atp 250 Monza - Foto Monza Open 2020

Trenord si prepara ad affrontare il weekend che porta al GP d’Italia 2021. L’azienda offre infatti oltre 36mila posti in treno per gli appassionati che si recheranno all’Autodromo di Monza. Per fare ciò, verranno istituite sei corse straordinarie da Milano Porta Garibaldi a Biassono-Lesmo Parco, la stazione ferroviaria più vicina al circuito. Per tutti i tre giorni del weekend, da venerdì 10 settembre a domenica 12 settembre inclusi, sarà possibile acquistare un ticket del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilita’ Milano e Monza Brianza (STIBM) a 5,60 euro per chi parte da Milano, oppure a 15 euro per andata e ritorno da tutta la Lombardia. Infine, acquistando il biglietto “Al GP Monza con Trenord”, si otterrà uno codice sconto da utilizzare per l’acquisto di un biglietto per il GP.