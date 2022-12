F1, Alex Palou terzo pilota McLaren nel 2023

Alex Palou sarà uno dei piloti di riserva della McLaren per la stagione 2023 di Formula 1. Il campione Indycar del 2021 fornirà supporto al team oltre ai suoi impegni già previsti in IndyCar, rendendosi disponibile come riserva per la scuderia britannica compatibilmente con i suoi impegni negli Stati Uniti. Il pilota spagnolo, che aveva guidato durante una sessione di libere all’ultimo Gran Premio degli Stati Uniti, sarà quindi la riserva di Lando Norris e Oscar Piastri.