F1, Abu Dhabi 2021: furia Horner contro Michael Masi

by Andrea Bellini

Adrian Newey e Christian Horner, Red Bull - Foto Morio - CC-BY-SA-3.0

Partenza col botto nel GP di Abu Dhabi 2021, ultimo appuntamento del mondiale F1. Max Verstappen è stato protagonista di una pessima partenza, in cui ha subito perso la posizione su Hamilton. L’olandese ha poi tentato il sorpasso sul britannico, in maniera dura ma senza uscire di pista: ma il sette volte campione del mondo ha di fatto deciso di tagliare la chicane, tenendo la prima posizione e allungando. Una manovra che appare evidentemente scorretta, ma non per la Direzione Gara, che decide di non procedere con l’investigazione. Una decisione che fa infuriare il Team Principal della Red Bull, Christian Horner, che in contatto con Michael Masi tuona: “Siamo scioccati, non ci piace affatto”. Il delegato alla sicurezza della F1, però, replica, sostenendo che Verstappen ha spinto fuori il rivale.