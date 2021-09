Equitazione, al via le Ponyadi KEP Italia

Una festa di sport all’Arezzo Equestrian Centre con l’inaugurazione delle Ponyadi KEP Italia 2021, le “mini Olimpiadi” degli sport equestri che ripartono in grande stile alla quindicesima edizione. Un momento atteso da giovani amazzoni e cavalieri che, in sella ai loro pony, vivono l’allegria dell’importante manifestazione di interesse federale insieme alle proprie famiglie. Ieri, giovedì 2 settembre, la Cermonia di apertura presso l’arena verde del campo Boccaccio. Le rappresentative delle 18 Regioni partecipanti hanno sfilato portando in campo i tanti colori delle squadre che in queste quattro giornate di gara si confrontano in 21 diverse specialità e discipline: Attacchi, Carosello, Concorso Completo, Country Jumping, Dressage, Endurance, Horseball, Gimkana 2, Gimkana Cross, Gimkana Jump 40, Piccolo Gran Premio, Polo, Pony Games, Presentazione, Reining, Run & Ride, Salto Ostacoli, Volteggio e – per la seconda volta dopo il 2019 – le gare delle Paraponyadi con Attacchi Integrati, Paraendurance e Parareining.

Grande emozione nel momento del Giuramento dell’Atleta ai valori sportivi, prestato da una piccola concorrente a nome di tutti i ragazzi impegnati nel programma sportivo, seguito dalla tradizionale accensione del braciere che ha simboleggiato l’avvio dell’edizione 2021 delle Ponyadi KEP Italia. Alla presenza del Presidente FISE Marco Di Paola, sono intervenuti il Consigliere della Regione Toscana Gabriele Veneri, il Presidente della Provincia di Arezzo Silvia Chiassai Martini, l’Assessore allo Sport del Comune di Arezzo Federico Scapecchi e il Presidente Estra Francesco Macrì. Siamo felici – dichiara il Presidente FISE Marco di Paola – di ritrovare i nostri giovanissimi atleti tornati a rappresentare le proprie Regioni di appartenenza nella festa delle Ponyadi KEP Italia 2021, appuntamento imperdibile per i piccoli campioni degli sport equestri di domani e per le loro famiglie.

Giunte alla quindicesima edizione, le Ponyadi rappresentano per il nostro settore ludico l’occasione più importante dell’anno. Considerata una vera e propria olimpiade del mondo del pony, la manifestazione mette in risalto tutti i più importanti valori di lealtà e spirito di sacrificio propri dello sport – proclamati oggi nel suggestivo momento del Giuramento dell’Atleta – che la FISE desidera trasmettere ai suoi ragazzi, nel sempre unico rapporto con il cavallo, un compagno di avventure che regala ricordi più belli.