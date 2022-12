Il Coni ricorda Franco Frattini: “Legame forte con sport invernali”. Malagò: “Ho perso un amico”

Il Coni, attraverso una nota ufficiale, ha voluto ricordare l’ex Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, scomparso lo scorso 24 dicembre: “Nella notte di Natale ci ha lasciati prematuramente, a soli 65 anni, Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato e fino al 29 gennaio di quest’anno Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, ruolo che aveva ricoperto sin dalla nascita di questo nuovo organismo nel 2014 con la riforma della Giustizia Sportiva. Frattini è stato anche un autorevole componente del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) a Losanna. Pur avendo avuto nella sua lunga carriera numerosi incarichi politici (è stato tra gli altri Ministro degli Esteri e Commissario Europeo), Frattini ha legato il suo nome anche al mondo dello sport. Venne insignito del Collare d’oro del Comitato Olimpico Internazionale in seguito alla positiva esperienza come Presidente dell’Agenzia delle opere per i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. Il suo legame col mondo degli sport invernali è sempre stato forte: infatti è stato Presidente della Commissione Nazionale Scuole e Maestri di Sci (Coscuma) della FISI, tanto è vero che pochi mesi fa il Presidente Flavio Roda lo aveva insignito del titolo di istruttore ad honorem”.

Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha espresso il proprio cordoglio: “Ho perso un vero amico. Franco Frattini è stato per me un punto di riferimento in questi anni di presidenza del CONI. I suoi consigli e i suoi suggerimenti sono sempre stati preziosi per la mia attività. Lo sport italiano piange un uomo delle istituzioni che ha sempre difeso l’autonomia dello sport interpretando di volta in volta i suoi ruoli con competenza e lealtà. Alla famiglia rivolgo le più sincere condoglianze a nome mio personale e dell’intero mondo sportivo italiano”.

Non è mancato il pensiero del Presidente del Collegio di Garanzia, Gabriella Palmieri Sandulli, che da gennaio 2022 ha preso il posto di Frattini al vertice della massimo organo di giustizia dello sport: “Il Presidente Frattini è stato un eccezionale Servitore dello Stato con un elevatissimo senso istituzionale coniugato con altrettante eccezionali doti umane. La Sua passione per lo Sport nella più nobile accezione l’ha dimostrata anche con la grande tenacia, l’entusiasmo e l’infaticabile impegno che hanno conferito prestigio e lustro istituzionale al Collegio di Garanzia dello Sport. Sono davvero onorata di ricoprire la carica di Presidente dopo un così autorevole Predecessore. Il Suo Esempio sarà sempre la mia guida e il modello a cui ispirarmi. A nome di tutti i Componenti del Collegio di Garanzia e mio personale porgo le più sentite condoglianze alla famiglia alla quale ci stringiamo commossi nel grande dolore per una così grave perdita”.