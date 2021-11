Coni, Malagò: “Il precedente governo voleva togliere l’autonomia allo sport”

by Giorgio Billone

Tokyo 2020, Giovanni Malagò - Foto Mezzelani / GMT

“Nel governo precedente volevano togliere l’autonomia dello sport. Questa battaglia è stata vinta per l’autorità che ha il Cio rispetto ai governi e grazie a qualcuno, a cominciare da Matteo Renzi, che ha voluto riconoscere questa autonomia”. Intervenuto alla Leopolda, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha voluto ringraziare Matteo Renzi e la scelta di far terminare l’esperienza del governo giallorosso che, stando alle parole del numero uno dello sport italiano, aveva rischiato sanzioni per il Team Italia alle Olimpiadi e la perdita dell’autonomia dello sport rispetto alla politica: “Il nostro è un mondo che ha una caratteristica. Io sono un funzionario pubblico, l’unica carica del Paese che non è designata, ma chi rappresenta questo mondo viene eletto, partendo da un livello provinciale fino a quello regionale e nazionale. E poi c’è una giunta. E’ una cosa democratica, siamo salvaguardati da un ordinamento nazionale”.