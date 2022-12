Kickboxing, Mattia Faraoni premiato in Campidoglio dopo il titolo mondiale ISKA (FOTO)

Mattia Faraoni celebrato nella cornice dell’aula Giulio Cesare in Campidoglio a poche settimane dalla vittoria nel match contro Charles Joyner valevole per la cintura mondiale ISKA di kickboxing. L’atleta capitolino è stato premiato dall’assessore allo Sport Grandi Eventi Moda e Turismo Alessandro Onorato. Presente anche Gloria Peritore, anche lei campionessa del mondo, ed entrambi sono stati insigniti della medaglia del comune di Roma. Carlo Di Blasi, presidente di Fight1 e di One Championship Italia ha preso la parola: “Un palazzetto dello sport nuovo sarà la location perfetta per riportare a Roma OKTAGON con ROAD TO ONE e una nuova sfida di Mattia Faraoni e di tutti i migliori campioni ISKA in forza a Fight1. Ringrazio il comune di Roma per questa onorificenza ma anche e soprattutto gli sponsor che ci hanno supportato, e DAZN che ha portato il fighting in mainstream”. Conclude Mattia Faraoni: “Ringrazio il comune di Roma per questa onorificenza ma anche, e soprattutto, gli sponsor che ci hanno supportato dalla prima edizione di superfights e a DAZN che ha portato il fighting in mainstream. Grazie alle immagini del mio ultimo match trasmesse nel mondo sono subbissato di offerte sia a livello sportivo che non”. Lo storico palazzetto di Vle Tiziano diventerebbe così la location ideale per un super evento “OKTAGON presenta Road To One” a novembre 2023. Onorato intanto ha annunciato il lancio di un progetto contro il bullismo.