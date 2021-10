Judo, Mondiali juniores: tre medaglie per l’Italia nella giornata inaugurale

by Antonio Sepe

Pronti, partenza, via e subito medaglie per l’Italia nei Mondiali juniores di judo di scena ad Olbia, in Sardegna. Sul gradino più alto del podio Assunta Scutto, che ha bagnato la giornata inaugurale con una splendida medaglia d’oro nei 48kg. Argento alla russa Khubulova, sconfitta nell’atto conclusivo. Sempre in questa categoria, è arrivata un’altra medaglia azzurra, questa volta di bronzo, targata Asia Avanzato. “Ero sicuro che avremmo vinto, perché con i russi ho sempre fatto così” ha dichiarato il maestro di Scutto Gianni Maddaloni, riferendosi anche ai combattimenti di Pino. Infine, medaglia d’argento per Giulia Carna nei 52 kg. Dopo aver battuto nell’ordine Lopez, Santos, Castello Diez e Muminoviq, la giovane italiana si è dovuta arrendere alla francese Devictor. Nella giornata di domani, giovedì 7 ottobre, l’Italia proverà a tornare sul podio e si affida a Carlotta Avanzato, Veronica Toniolo (57), Sara Lisciani, Antonietta Palumbo (63), Luigi Centracchio e Vincenzo Pelligra (73).