Judo, Masters Gerusalemme 2022: Alice Bellandi trionfa nella categoria -78 kg

Chiusura con il botto per i colori azzurri al Judo Masters 2022 di Gerusalemme. L’atleta italiana Alice Bellandi conquista la medaglia d’oro nella categoria dei -78 kg, battendo in finale la francese Audrey Tcheumeo. Nel percorso netto l’azzurro ha superato anche la portoghese Patricia Sampaio, la brasiliana Mayra Aguiar e l’altra transalpina Madeleine Malonga. Niente da fare, invece, per Giorgia Stangherlin, che viene eliminata al debutto dalla tedesca Anna Monta Olek; out anche Asya Tavano, costretta ad arrendersi alla francese Coralie Hayme nella categoria dei +78 kg.

In campo maschile, nella categoria -90 kg Nicholas Mungai si arrende all’esordio contro l’olandese Jesper Smink, mentre Christian Parlati va ko agli ottavi di finale con il brasiliano Rafael Macedo. Fuori a sorpresa anche nei -100 kg Gennaro Pirelli, che ha perso al secondo turno contro l’azero Zelym Kotsoiev.