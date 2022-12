Conor McGregor e il più giovane atleta della storia Ufc: “Raul Rosas, grande debutto, ti tengo d’occhio”

Raul Rosas Jr va ancora a scuola ed è diventato il più giovane fighter della storia a debuttare (e vincere) in Ufc, la promotion più famosa di arti marziali miste al mondo. Classe 2004, il 18enne ha esordito domenica in Ufc 282 nell’undercard dell’evento Błachowicz vs. Ankalaev, riuscendo a vincere per sottomissione contro Jay Perrin con una face crank che gli è valsa anche il bonus di performance of the night (50.000 dollari). Oltre alla gioia della vittoria, Rosas Jr si gode anche le congratulazioni di Conor McGregor, che sui social si è complimentato col giovanissimo collega: “Grande debutto, ti tengo d’occhio”, con tanto di nome storpiato (forse involontariamente) da ‘Raul’ a ‘Paul’. Il solito McGregor, anche quando si tratta di fare i complimenti ad un 18enne.

Paul Rosas- great debut, watching you ! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 11, 2022