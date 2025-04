Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 aprile, Guido Vianello affronterà Richard Torrez Jr. nel main event della riunione pugilistica dei Pesi Massimi programmata a Las Vegas. Il match andrà in scena alle ore 03.30 italiane del 6 aprile e sarà trasmesso in diretta su Rai2. La replica sarà disponibile alle ore 22.30 su RaiSport. “La Federazione è lieta di aver contribuito alla definizione degli accordi tra Top Rank e Rai, necessari per la trasmissione in diretta su Rai 2 della riunione pugilistica programmata a Las Vegas sabato 5 aprile che avra’ come main event l’incontro dei Pesi Massimi Guido Vianello vs Richard Torrez Jr. Una conferma dell’ottimo e consolidato rapporto con Rai, avviato e curato dal Consigliere Federale Andrea Locatelli e dall’Ufficio Comunicazione e Marketing. Il Presidente Flavio D’Ambrosi e tutto il Consiglio Federale ringraziano la Rai per la sensibilità dimostrata ancora una volta verso il mondo della boxe“, ha fatto sapere la Federazione Italiana Pesistica attraverso un comunicato ufficiale. Vianello occupa la 13ª posizione del ranking IBF. Appena una posizione meglio dell’avversario del prossimo incontro, ma la sfida sarà durissima. La possibilità di lottare per il titolo mondiale c’è, ma dovrà battere Torrez Jr. per inserirsi nella lotta al trono dei Pesi Massimi. Il 30enne laziale si presenta all’appuntamento con un bottino di 13 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio, mentre il 25enne statunitense è imbattuto da professionista (12 vittorie su 12 incontri). “È il definitivo trampolino di lancio? Possiamo definirlo così. Da un anno a questa parte ho raggiunto la maturazione fisica e mentale per affrontare pugili al top. È stato così contro Ajagba e contro Makhmudov”, le parole di Vianello a Roma Today.

Le schede di Vianello e Torrez Jr

GUIDO VIANELLO

Classifica mondiale: 15 WBC, 13 IBF, 15 WBO

Età: 30 anni

nato a: Roma (Italia)

il: 9 maggio 1994

Guardia: ortodossa (mano e piede sinistro avanti)

Dilettante: eliminato al primo match a Rio de Janeiro 2016 (sconfitta ai punti con verdetto unanime contro il cubano Leiner Eunice Pero).

Record professionista: 13-2-1, 11 vittorie per ko

Altezza: 1.98

Peso ultimo match: 111,500 kg

Ultimi cinque incontri

17-8-2024 Arslanbek Makmudov (19-1-0) + kot 8

13-4-2024 Efe Ajagba (19-1-0) – SD 10

16-2-2024 Moses Johnson (11-1-2) + kot 1

14-10-2023 Curtis Harper (14-9-0) + UD 8

14-1-2023 Jonathan Rice (1561) – kot 7

RICHARD TORREZ JR

Classifica mondiale: 17 WBC, 14 IBF

Età: 25 anni

nato a: Tulare (California, USA)

il: 1° giugno 1999

Guardia: mancina (mano e piede destro avanti)

Dilettante: medaglia d’argento a Tokyo 2020 (superato in finale ai punti con verdetto unanime dall’uzbeko Bakhodir Jalolov)

Record professionista: 12-0 (11 vittorie per ko)

Altezza: 1.88

Peso ultimo match: 107,300 kg

Ultimi cinque incontri

17-12-2024 Isa Munoz Gutierrez ((18-1-1) + kot 3

20-9-2024 Joey Dawejko (28-11-4) + sq 5

18-5-2024 Brandon Moore (14-0) + ko 5

29-3-2024 Donald Haynesworth (18-8-1) + kpt 1

9-12-2023 Curtis Harper (14-10-0) + kot 8

Il programma del meeting di Las Vegas

Superleggeri (10×3) Lindolfo Degado (22-0) vs Elvis Rodriguez (17-1-1); massimi (10×3) Guido Vianello vs Richard Torrez jr; leggeri (10×3) Abdulah Mason (17-0) vs Carlos Ornelas (28-4-0); medi (10×3) Jahi Tucker (13-1-1) vs Troy Williamson (20-3-1); piuma (8×3) Albert Gonzalez (12-0) vs Dana Coolwell (13-3-0); supermosca (8×3) Steven Navarri (5-0) vs Juan Estevan Garcia (14-1-2); superpiuma: Demier Zamora (15-0) vs Hugo Alberto Castaneda Marroquin (15-1-1); superwelter (6×3) Art Barrera (7-0) vs Daijohn Gonzalez (12-5-0); superleggeri (4×3) Samuel Contreras (debutto) vs Robert Jimenez (2-2-1).