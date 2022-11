Tragedia nel mondo del ciclismo: morto Davide Rebellin, investito e ucciso da un camion

Dramma nel mondo del ciclismo. A 51 anni è morto Davide Rebellin, ex corridore protagonista degli ultimi decenni di successi azzurri. L’ex corridore, professionista dal 1991 al 2022, è stato travolto e ucciso da un camion mentre si allenava in sella alla sua bici nei pressi di Montebello vicentino. Sarebbe deceduto all’istante e l’autotrasportatore, forse ignaro dell’accaduto, non si è fermato. Gli inquirenti sono sulle sue tracce. Tra le sue vittorie una tappa al Giro d’Italia, l’Amstel Gold Race, ben tre volte la Freccia Vallone e una Liegi-Bastogne-Liegi.

