Tour de France 2022, Lampaert vince la cronometro e scoppia in lacrime: “Neanche nei sogni”

by Giorgio Billone

Yves Lampaert - Foto Jérémy-Günther-Heinz Jähnick CC BY-SA 3.0

“La mia testa esplode, sono venuto con l’aspettativa di entrare nei primi dieci, ma poi trovarmi con i migliori al mondo a cronometro, e davanti a loro, una maglia gialla per il Belgio, è davvero inaspettato. Sono venuto in buona condizione ma vincere la mia prima tappa al Tour de France non potevo nemmeno sognarlo”. Lo ha detto il vincitore della prima tappa del Tour de France 2022, Yves Lampaert, al termine della cronometro inaugurale a Copenaghen che gli consegna la maglia gialla: “Era ancora molto bagnata la strada, c’erano pozzanghere anche piuttosto grandi, mi dicevo Yves vai forte, cerca di guadagnare qualche secondo nelle curve. Sono arrivato 5 secondi davanti a Van Aert, penso che lo realizzerò quando il Tour sarà finito. Quando vedrò la maglia gialla sulle mie spalle sarò orgoglioso”.