Strade bianche femminile 2022, risultati e classifica: ordine di arrivo, trionfa Kopecky, Van Vleuten seconda

by Giorgio Billone

Un tratto del percorso delle strade Bianche - CC-BY-SA-2.0

Lotte Kopecky vince la Strade bianche femminile 2022: ecco i risultati e la classifica della corsa degli sterrati per le donne Elite e l’ordine di arrivo finale dell’appuntamento attesissimo in Toscana. La belga classe 1995, già vincitrice di due mondiali e di una tappa al Giro d’Italia femminile 2020, si impone in volata battendo Annemiek Van Vleuten, con cui si è giocata lo sprint finale a due tra le atlete rimaste in lizza per la vittoria dopo il percorso come sempre duro e ricco di insidie che ha fatto tanta selezione. Terzo posto per Ashleigh Moolman-Pasio. In quarta posizione Niewiadoma, seguono Ludwig, Chabbey, Vos, Longo-Borghini, Van Anrooij e Persico.

ORDINE DI ARRIVO

1 KOPECKY Lotte Team SD Worx 3:59:14

2 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team

3 MOOLMAN Ashleigh Team SD Worx 0:10

4 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//SRAM Racing 0:19

5 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:24

6 CHABBEY Elise Canyon//SRAM Racing 0:28

7 VOS Marianne Team Jumbo-Visma 0:29

8 LONGO BORGHINI Elisa Trek – Segafredo

9 VAN ANROOIJ Shirin Trek – Segafredo 0:34

10 PERSICO Silvia Valcar – Travel & Service