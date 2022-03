LIVE – Ciclismo, Trofeo Laigueglia 2022: aggiornamenti in DIRETTA

Giulio Ciccone - Foto Twitter

La diretta scritta del Trofeo Laigueglia 2022, il primo grande appuntamento italiano con la stagione del ciclismo su strada. A pochi giorni dalla Strade Bianche e a meno di venti giorni dalla Milano-Sanremo, diversi big si misurano in Liguria su un percorso che promette scintille e spettacolo. Da Nibali a Ulissi passando per il campione uscente Mollema, Moscon e tanti altri, non mancano i nomi di grido pronti a battagliare sul traguardo di Laigueglia. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale, con gli aggiornamenti in diretta fin dal primo chilometro per non farvi perdere assolutamente nulla.

