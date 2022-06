Highlights campionati italiani 2022 ciclismo: Filippo Zana trionfa in volata (VIDEO)

by Giorgio Billone 13

Il video con gli highlights della prova in linea Elite ai campionati italiani 2022 di ciclismo: Filippo Zana trionfa a sorpresa vincendo la volata a quattro dell’arrivo di Alberobello, tanta l’emozione per il corridore veneto che agguanta la maglia tricolore e corona un sogno. In alto allora ecco le fasi finali dello sprint in cui regola Rota, Battistella e Piccolo.