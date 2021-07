Giro d’Italia Donne 2021: Van der Breggen vince la maglia rosa e fa poker

by Deborah Sartori

Anna Van der Breggen resta in rosa - foto di Flaviano Ossola

Anna van der Breggen vince l’edizione n.32 del Giro d’Italia Donne 2021. La 31enne olandese del Team Sd Worx ottiene così la maglia rosa per la quarta volta in carriera, dopo i successi del 2015, 2017 e 2020. Alle spalle dell’iridata 2021 si piazzano in classifica generale le compagne di squadra Ashleigh Moolman-Pasio a 1’43” e Demi Vollering a 3’25”. Il Team SD WORX vince così la classifica come miglior Squadra, ottenendo oltre al podio della generale anche la doppia tripletta sui podi di tappa a Prato Nevoso (seconda tappa) e a Monte Matajur (nona tappa).

La migliore delle azzurre è Tatiana Guderzo, ottava in classifica generale e maglia azzurra della classifica a tempi. L’ultima tappa del Giro Donne, 113 km da Capriva del Friuli a Cormons, è andata invece alla statunitense della DSM Coryn Rivera, che ha battuto in volata la britannica Elizabeth Deignan. Terza e quarta posizione, staccate di 3″ per la svizzera Elise Chabbey e la stessa Van der Breggen. Il resto del gruppo ha chiuso a 23″, battuto allo sprint dalla danese Emma Norsgaard.