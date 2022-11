Giro d’Italia 2023, ufficiale: Remco Evenepoel sarà al via

Era nell’aria e adesso è anche ufficiale, dopo la nota della Quick-Step Alpha Vinyl: Remco Evenepoel sarà sulla linea di partenza a Fossacesia Marina per il Giro d’Italia 2023. In un 2022 che lo ha visto conquistare quindici vittorie tra cui la Liegi-Bastogne-Liegi, la Clasica San Sebastian, due tappe e la classifica generale della Vuelta a Espagna e Mondiali su strada, il 22enne fuoriclasse belga ha deciso di tornare a disputare la Corsa Rosa e percorrerà i 3448 chilometri delle 21 tappe.

Il classe 2000 sui social testa già il suo italiano (“Ciao a tutti”) e spiega in un video: “Sono in Italia in questo momento e sto facendo le ricognizioni. Farò il Giro 2023 e non vedo l’ora. Sarà una edizione speciale per me visto che indosso la maglia iridata. Spero di vedervi presto qui in Italia e che siate al mio fianco e del team perché vogliamo fare bene e non vediamo l’ora di esserci”.