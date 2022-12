Giro d’Italia 2023, Roglic ci sarà: “E’ una gara che amo, farò di tutto per vincerla”

Primoz Roglic parteciperà al Giro d’Italia 2023. Il corridore sloveno, dunque, si va ad aggiungere ad un già ricco parterre composto anche dal campione del mondo in carica Remco Evenepoel. La Jumbo Visma ha infatti annunciato che Roglic sarà il capitano al Giro, mentre al Tour de France le speranze saranno riposte sul campione in carica, Jonas Vingegaard. “Il Giro d’Italia è una gara che amo, ma che non ho ancora vinto. Mi sto ancora riprendendo dall’operazione, ma entro maggio spero di essere in buona forma. Farò tutto il possibile per riuscirci”, ha spiegato il campione sloveno.

Questa sarà la terza partecipazione alla corsa rosa per Roglic, che vie prese parte per l’ultima volta nel 2019, quando chiuse al terzo posto alle spalle di Carapaz e Nibali. In quell’occasione indossò la maglia rosa per cinque giorni e vinse due tappe: la cronometro d’apertura a Bologna e la nona tappa, sempre a cronometro, da Riccione a San Marino. La sua prima partecipazione, invece, è datata 2016: Roglic chiuse al 58° posto nella classifica generale e vinse la cronometro da Radda in Chianti a Greve in Chianti.