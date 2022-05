Giro d’Italia 2022, quinta tappa Catania-Messina: data, orari, diretta tv e streaming

by Michele Muzzarelli

Trofeo Giro d'Italia - Foto profilo FB ufficiale

Si rimane in Sicilia mercoledì 11 maggio per la quinta tappa del Giro d’Italia 2022, da Catania a Messina dopo 174 chilometri. Una frazione che dovrebbe sorridere ai velocisti dopo le fatiche dell’Etna, prima di lasciare l’isola e iniziare la risalita dello Stivale dalla Calabria. Il gruppo dovrà solo pensare a tenere sotto controllo la corsa e la probabile fuga di giornata.

QUINTA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

GIRO 2022: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La tappa prenderà il via da Catania alle ore 11:45, mentre l’arrivo in quel di Messina è programmato dagli organizzatori tra le 15:45 e le 16:15 in base alla media oraria tenuta dai corridori. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv in chiaro su RaiSport e RaiDue e su Eurosport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, GCN e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro 2022 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche aggiornate, video e molto altro ancora.