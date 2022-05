Giro d’Italia 2022: percorsi, altimetrie, partenze e arrivi di tutte le tappe

by Michele Muzzarelli

Giro d'Italia bandiera - Foto Andrea Miola

I percorsi e le altimetrie delle 21 tappe del Giro d’Italia 2022, edizione numero 105 della Corsa Rosa in programma dal 6 al 29 maggio prossimi. Una preziosa guida completa per tutti gli appassionati del Giro, che partirà dall’Ungheria con una tre giorni estera per poi risalire lo Stivale dalla Sicilia e decidersi dopo tre settimane di battaglia con la cronometro finale di Verona. Tante le città toccate dalla corsa, con graditi ritorni e presenze che sono diventate ormai un “must” degli ultimi anni. Andiamo quindi a scoprire insieme il dettaglio di ogni tappa del Giro 2022 con orari, altimetrie, percorsi e tutto quello che serve sapere.

Il dettaglio tappa per tappa (in aggiornamento)

Prima tappa, venerdì 6 maggio

Budapest – Visegrad, 195 km – ORARI, TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA

Seconda tappa, sabato 7 maggio

Budapest – Budapest, 9,2 km (cronometro) – ORARI, TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA

Terza tappa, domenica 8 maggio

Kaposvar – Balatonfured, 201 km – ORARI, TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA

Primo giorno di riposo: lunedì 9 maggio

Quarta tappa, martedì 10 maggio

Avola – Etna-Nicolosi (Rifugio Sapienza), 172 km – ORARI, TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA

Quinta tappa, mercoledì 11 maggio

Catania – Messina, 174 km – ORARI, TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA

Sesta tappa, giovedì 12 maggio

Palmi – Scalea (Riviera dei Cedri), 192 km –

Settima tappa, venerdì 13 maggio

Diamante – Potenza, 196 km –

Ottava tappa, sabato 14 maggio

Napoli – Napoli, 153 km –

Nona tappa, domenica 15 maggio

Isernia – Blockhaus, 191 km –

Secondo giorno di riposo: lunedì 16 maggio

Decima tappa, martedì 17 maggio

Pescara – Jesi, 196 km –

Undicesima tappa, mercoledì 18 maggio

Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia, 203 km –

Dodicesima tappa, giovedì 19 maggio

Parma – Genova, 204 km –

Tredicesima tappa, venerdì 20 maggio

Sanremo – Cuneo, 150 km –

Quattordicesima tappa, sabato 21 maggio

Santena – Torino, 147 km –

Quindicesima tappa, domenica 22 maggio

Rivarolo Canavese – Cogne, 178 km –

Terzo giorno di riposo: lunedì 23 maggio

Sedicesima tappa, martedì 24 maggio

Salò – Aprica, 202 km –

Diciassettesima tappa, mercoledì 25 maggio

Ponte di Legno – Lavarone, 168 km –

Diciottesima tappa, giovedì 26 maggio

Borgo Valsugana – Treviso, 152 km –

Diciannovesima tappa, venerdì 27 maggio

Marano Lagunare – Santuario di Castelmonte, 177 km –

Ventesima tappa, sabato 28 maggio

Belluno – Marmolada (Passo Fedaia), 167 km –

Ventunesima tappa, domenica 29 maggio

Verona – Verona, 17,4 km (cronometro) –