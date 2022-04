Giro di Sicilia 2022, risultati, classifiche ed ordine d’arrivo seconda tappa: vince Caruso, secondo Nibali

by Enrico Ricciulli

Giro di Sicilia 2021 - Foto Sportface

Damiano Caruso trionfa nella seconda tappa del Giro di Sicilia 2022, quella di Montechiaro-Caltanissetta. Seconda posizione per Vincenzo Nibali mentre Domenico Pozzovivo completa il podio tutto azzurro. Grandissima strategia della Nazionale Italian, riuscita a rendersi protagonista con la doppietta di testa. Tutto si è deciso in prossimità del GPM di Enna, dove il gruppo è riuscito dopo tanta fatica a riattaccarsi ai nove fuggitivi. Dopo la discesa è stato Caruso a fare la voce grossa, bravissimo a resistere alle offensive degli altri due durante un’agguerrita volata finale. Di seguito i risultati completi e l’ordine d’arrivo ed il recap completo di questa seconda tappa.

RIVIVI LA DIRETTA LIVE

I RISULTATI ED I PRIMI DIECI CLASSIFICATI

DAMIANO CARUSO (ITA) 3:45.18 VINCENZO NIBALI (ITA) DOMENICO POZZOVIVO (ITA) KENNY ELISSONDE (FRA) ALESSANDRO FEDELI (ITA) VINCENZO ALBANESE (ITA) NICOLA CONCI (ITA) FILIPPO FIORELLI (ITA) JEFFERSON CEPEDA (ECU) EDGAR ANDRES PINZON VILLALBA (COL)

LA GARA – I corridori inizialmente sono molto compatti. L’equilibrio viene rotto dopo quasi un’ora di gara da Mattias Nordal (Biesse-Carrera), Andrés Liber Mancipe (Colombia Tierra de Atletas), Yusuke Kadota (EF Education-NIPPO Devo Team), Stephen Bassett (Human Powered Health), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka), Federico Burchio (Work Service Vitalcare Vega) e Cristian Rocchetta (Zalf Euromobil Fior). Sono questi i sette nomi che riescono a prendere il largo. Ai fuggitivi riescono ad aggregarsi Giulio Masotto e Stefano Gandin, che fanno salire a nove i battistrada.

La gara sembra monotona, in quanto il gruppo di testa pedala indisturbato per quasi tutto il tempo con un vantaggio che va anche sopra i tre minuti. La situazione cambia radicalmente in prossimità del GPM di Enna. Qui il gruppo effettua la sua offensiva e ne deriva un nuovo duo di testa composto dal colombiano Mancipe e dall’azzurro Gandin. Quest’ultimo stacca il rivale diventando il leader solitario in prossimità dello strappo verso l’arrivo a Caltanissetta. Gandin ha i minuti contati ed il suo sogno svanisce a 7 km dall’arrivo. Qui ci prova il colombiano Christian Rico ma viene subito inglobato dal resto dei corridori. Si conclude tutto con un emozionante volata. Il lavoro della Nazionale Italiana è strabiliante. Vince uno straordinario Damiano Caruso, davanti a Vincenzo Nibali e a Domenico Pozzovivo.