Giro di Sicilia 2021, classifiche aggiornate dopo la seconda tappa: Molano in maglia rossa e gialla

by Giorgio Billone

Giro di Sicilia volata - Foto Sportface

Le classifiche del Giro di Sicilia 2021 di ciclismo aggiornate dopo la seconda tappa della corsa siciliana in quattro frazioni che torna nel 2021 dopo la pausa per il Covid. Frazione di 173 km da Selinunte (Castelvetrano) a Mondello (Palermo) che si chiude in volata con la vittoria di Juan Sebastian Molano (Uae Team Emirates). Molano concede il bis e ovviamente conserva la maglia rossa e gialla del leader della classifica generale. Andiamo a scoprire allora le classifiche complete anche delle altre graduatorie, vale a dire la maglia ciclamino a punti, la maglia verde pistacchio per gli scalatori e la maglia bianca per il miglior giovane.

CLASSIFICA GENERALE MAGLIA ROSSA E GIALLA

Juan Sebastian Molano (UAE-Emirates) in 9’02″42 Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) +14″ Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) +14″ Maximilian Richeze (UAE-Emirates) +16″ Jakub Mareczko (Vini Zabù) +16″ Davide Gabburo (Bardiani CSF Faizané) +16″ Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) +17″ David De La Cruz Melgarejo (UAE Emirates) +18″ Charles-Etienne Chretien (Rally Cycling) +18″ Romain Bardet (DSM) +19″

CLASSIFICA MAGLIA CICLAMINO

Juan Sebastian Molano (UAE-Emirates) 24 punti Matteo Moschetti (Trek Segafredo) 17 Jakub Mareczko (Vini Zabu) 13

CLASSIFICA MAGLIA VERDE PISTACCHIO

Stefano Gandin (Zalf Euromobil Fior) 12 punti Txomin Juaristi Arrieta (Euskaltel Euskadi) 8 Charles-Etienne Chretien (Rally Cycling) 5 punti

CLASSIFICA MAGLIA BIANCA