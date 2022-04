Giro di Romandia 2022, la classifica generale aggiornata dopo il prologo: ad Hayter la prima maglia gialla

Ciclismo, Mondiali 2020 - Foto Andrea Miola

La classifica generale aggiornata dopo il cronoprologo del Giro di Romandia 2022, la Losanna-Losanna di 5,1 km vinto da Ethan Hayter davanti a Rohan Dennis e Felix Großschartner. Seconda vittoria stagionale e dodicesima in carriera per il 23enne londinese che si prende anche la vetta momentanea della classifica generale. Buon quarto posto di Geraint Thomas, favorito numero uno della vigilia per la vittoria della corsa.

LA CRONACA DELLA GARA

DI SEGUITO, LA TOP 10 PROVVISORIA DELLA CLASSIFICA GENERALE