Giro di Lombardia 2021 oggi in tv: orari e diretta streaming, come vedere la corsa in diretta

by Michele Muzzarelli

Tadej Pogacar - Foto Twitter

Il calendario 2021 del grande ciclismo internazionale si chiude oggi con il Giro di Lombardia, ultima Monumento stagionale con i suoi 239 chilometri da Como a Bergamo. Grande attesa per la classica delle foglie morte, una corsa che vede al via tantissimi campioni come Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe, Primoz Roglic, Vincenzo Nibali, Remco Evenepoel e tanti altri ancora.

PERCORSO E ALTIMETRIA

I FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – La corsa prenderà il via alle 10:30, mentre l’arrivo in Via Roma a Bergamo è programmato tra le 16:30 e le 17:20 in base alla media oraria tenuta dal gruppo. Il Giro di Lombardia 2021 sarà trasmesso in diretta tv integrale su Eurosport e su RaiSport, con passaggio su Rai2 nel pomeriggio. Gli appassionati potranno vedere la corsa anche in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà il Lombardia in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, pagelle e tanto altro ancora.

SEGUI LA DIRETTA