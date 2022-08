Ciclismo, il campione italiano Filippo Zana firma triennale con BikeExchange-Jayco

by Andrea Bellini

Filippo Zana - Foto LiveMedia/Luca Tedeschi

Filippo Zana ha vissuto un 2022 da sogno, coronato dalla vittoria dei campionati italiani su strada, che hanno dato seguito a quella assoluta maturata alla Corsa Adriatica Ionica. Un risultato importante per il 23enne veneto, e ampiamente ricompensata; infatti, il Team BikeExchange-Jayco ha annunciato l’accordo triennale trovato con il ciclista azzurro, a partire dal 2023. “È un sogno diventato realtà per me entrare a far parte di una squadra così importante. È qualcosa che desideravo da quando ho iniziato a pedalare, da quando avevo sei anni, ovvero unirmi a una delle migliori squadre del mondo”, le parole di Zana, che vanta anche già esperienza ai Grandi Giri, avendo completato il Giro d’Italia in tre occasioni.