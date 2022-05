Ciclismo, Trofeo Castelfidardo 2022: incidente Venchiarutti-Martolini, morto il direttore sportivo

by Davide Triolo

Il Trofeo Comune di Castelfidardo è stato involontario teatro di un episodio tragico, a 300 metri dal traguardo dell’evento di ciclismo. Nicola Venchiarutti, atleta, infatti, ha investito fortuitamente Stefano Martolini, fuoriuscendo dalla pista adibita per la competizione sportiva in questione. Il direttore sportivo della Viris Vigevano, dopo il forte e improvviso impatto, è in seguito deceduto a causa di quanto descritto. Ricoverato d’urgenza, invece, Venchiarutti, ciclista in forza nel team Work Service Vitalcare Videa; un ospedale di Ancona ospita il giovane atleta dopo il drammatico episodio nelle Marche: condizioni critiche al momento. Ha perso la vita, invece, il direttore sportivo Martolini, come appreso recentemente post-gara.