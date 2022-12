Ciclismo, Thibaut Pinot torna al Giro d’Italia: “Devo prendermi la rivincita”

Thibaut Pinot torna al Giro d’Italia 2023. Lo fa sapere sui social la Groupama – FDJ, che pubblica l’annuncio del classe 1990, a cinque anni dalla sua ultima partecipazione conclusa con un ritiro. “Sono molto felice di tornare sulle strade del Giro a maggio – commenta lo scalatore –. Cinque anni dopo la mia ultima partecipazione e il ritiro, mi devo prendere la rivincita su questa mitica corsa. Il Giro sarà l’obiettivo principale della mia stagione e ci vado con un obiettivo molto chiaro: vincere in montagna sfidando i migliori in un confronto diretto“. E aggiunge: “Complessivamente quello che ci attende è un percorso con molta montagna, come negli anni precedenti. Questo Giro sarà probabilmente il Grand Tour più impegnativo quest’anno, quindi quello che mi si adatta maggiormente. Scatta ora il conto alla rovescia e abbiamo già iniziato la preparazione per ottenere il miglior risultato possibile”.