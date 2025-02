Vittoria Guazzini e Chiara Consonni sono medaglia d’argento nella madison, prova valida per gli Europei di ciclismo su pista in Limburgo. Arriva il podio per la coppia che ai Giochi Olimpici di Parigi hanno fatto la storia conquistando l’oro proprio nella madison. Il duo azzurro totalizza 53 punti e cede il passo solamente alle olandesi Lisa van Belle e Maike van der Duin, che si prendono l’oro con 62 punti con anche la vittoria nell’ultima sprint. Grande lotta per la medaglia di bronzo. Il metallo meno prezioso va alle francesi Victoire Berteau e Marion Borras che, con 42 punti, la spuntano sulle danesi Amalie Dideriksen e Ellen Hjollund Klinge, quarte con 41 punti. Più attardate le irlandesi Lara Gillespie e Mia Griffin, quinte con 32 punti, e le britanniche Neah Evans e Sophie Madelaine Leech, seste con 31 punti. “Questi Europei ci confermano quanto sapevamo da tempo. Abbiamo numerosi giovani pronti a subentrare come valide alternative ai campioni che hanno permesso alla pista azzurra di diventare un riferimento mondiale. Abbiamo ancora tanta strada da fare per arrivare a LA2028, ma siamo partiti con il piede giusto”, le parole del presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni.

Nella keirin

Stefano Moro ad un passo delle medaglie. L’azzurro termina al quarto posto a meno di un decimo dal bronzo e a un decimo dall’argento. Harrie Lavreysen si tinge d’oro. L’olandese rifila 0″826 al tedesco Maximilian Dornbach (argento) e 0″883 al francese Tom Derache (bronzo). Moro taglia il traguardo a 0″917 dal primo posto. Appena più indietro il polacco Mateusz Rudyk, quinto a 1″036, e l’altro francese Sebastien Vigier, sesto a 1″214. Miriam Vece è quinta in una finale estremamente equilibrata. La spunta l’olandese Steffie van der Peet, che si prende l’oro di 0″009 sulla britannica Rhian Edmunds (argento). Bronzo ad Hetty van de Wouw (+0″025). Vece è quinta, ma a poco più di un decimo dalla vittoria (+0″139). Quarta l’atleta neutrale Alina Lysenko (+0″064).

I convocati

Italia che è affidata al solito Elia Viviani. Il classe 1989 ha un palmares invidiabile: su pista ha vinto invece una medaglia d’oro nell’omnium ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, una medaglia di bronzo nella stessa specialità ai Giochi di Tokyo 2020 e la medaglia d’argento nell’americana ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 insieme a Simone Consonni. Ha vinto due medaglie d’oro, due d’argento e due di bronzo ai Campionati del mondo e otto titoli ai campionati europei. Presenti anche Vittoria Guazzini e Chiara Consonni. Guazzini su pista ha colto quattro titoli mondiali ed europei juniores. A livello Elite ha conquistato il titolo europeo nel 2020 nell’americana e i Mondiali nell’inseguimento a squadre. Il successo più grande della sua carriera è ovviamente l’oro olimpico nella Madison con Consonni. Consonni che, oltre all’oro a Parigi, ha conquistato un titolo mondiale nell’inseguimento a squadre nel 2022 (sempre con Guazzini) e sei titoli europei Under-23. Nella spedizione azzurra in Belgio presenti anche diversi prospetti. Tanti i giovani talenti a fare il salto di qualità come Davide Stella, oro mondiale con il quartetto e nell’Eliminazione juniores e Anita Baima, brava a distinguersi tra le juniores salendo sul podio sia ai Mondiali che agli Europei nella Madison e nell’Eliminazione.

ALZINI MARTINA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

BAIMA ANITA – HORIZONS CYCLING CLUB

BERTOLINI BEATRICE – TEAM VANGI IL PIRATA

BIANCHI MATTEO – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

BOSCARO DAVIDE – G.S. FIAMME AZZURRE

CENCI MATILDE – U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE

CONSONNI CHIARA – G.S. FIAMME AZZURRE

FAVERO RENATO – SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM

FIDANZA MARTINA – G.S. FIAMME ORO

GALLI NICCOLO’ – ARVEDI CYCLING ASD

GRIMOD ETIENNE – BIESSE – CARRERA – PREMAC

GUAZZINI VITTORIA – G.S. FIAMME ORO

LAMON FRANCESCO – G.S. FIAMME AZZURRE

MINUTA STEFANO ANTONIO – SCUOLA CICLISMO VERSO L’IRIDE

MORO STEFANO – G.S. FIAMME AZZURRE

NAPOLITANO DANIELE – MBHBANK BALLAN CSB COLPACK

PREDOMO MATTIA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

SIERRA JUAN DAVID – TUDOR PRO CYCLING TEAM U23

STELLA DAVIDE – UAE TEAM EMIRATES GEN Z

TREVISAN SIRIA – SCUOLA CICLISMO LIONS D – CAVARZERE

VECE MIRIAM – G.S. FIAMME ORO

VIVIANI ELIA – UNION CYCLISTE DE MONACO