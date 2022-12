All’età di 89 anni è scomparso Ercole Baldini, ex campione di ciclismo azzurro soprannominato “Il treno di Forlì”. Baldini fu campione olimpico nel 1956 a Melbourne e vincitore del Giro d’Italia nel 1958, anno in cui diventò anche Campione del Mondo a Reims. L’ex ciclista fu inserito poi anche nella Hall of Fame del Giro d’Italia, nel 2016.