Il Gran Piemonte 2022, in programma giovedì 6 ottobre, rappresenta uno degli appuntamenti di fine stagione più attesi e intriganti. Il percorso di questa edizione numero 106 si apre a più possibilità lungo i 198 chilometri da Omegna a Beinasco che promettono davvero scintille, specie nel finale. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, DIRETTA TV E STREAMING – La partenza della corsa è fissata per le 11:45 dal chilometro zero, con l’arrivo che invece è stato programmato tra e 16:15 le 16:40 in base alla media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay. Sportface vi racconterà il Gran Piemonte e tutte le più importanti classiche di fine stagione in tempo reale, con aggiornamenti live e tanto altro ancora.